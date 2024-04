Photo : YONHAP News

En matière d'inégalités de salaires entre femmes et hommes, la tendance est toujours à la baisse en Corée du Sud, mais la différence demeure.C’est ce que révèle une étude que Leaders Index, un cabinet spécialisé en analyse des entreprises, a menée auprès d’environ 350 grandes entreprises au pays du Matin clair.Les salaires moyens se sont élevés à 101 510 000 wons, une somme équivalente à 69 000 euros, chez les messieurs et 69 930 000 wons, soit 470 000 euros, chez les dames en 2023. A titre de comparaison, en 2019, c’étaient 84 190 000 wons pour les hommes et 54 650 000 wons pour les femmes.