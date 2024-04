Washington : les menaces nord-coréennes et iraniennes sont prises « très au sérieux »

Photo : YONHAP News

Washington a exprimé ses préoccupations sur la coopération militaire présumée entre Pyongyang et Téhéran. Et ce, sur fond d'escalade des tensions au Moyen-Orient suite aux attaques iraniennes en Israël.Lors d'un briefing tenu mardi, le porte-parole du département d'Etat a été interrogé sur les inquiétudes des USA concernant la collaboration entre la Corée du Nord et l'Iran, en matière de développement d’armes nucléaires et de missiles balistiques. En réponse, Matthew Miller a indiqué que son pays est « énormément préoccupé » par cette situation.Le royaume ermite et cette république islamique ont établi leurs relations diplomatiques en 1973. Depuis, ils ont maintenu des liens d'amitié et de coopération basés sur deux points essentiels : leur opposition commune à l'égard des Etats-Unis et leur quête d'armes nucléaires malgré les sanctions de l'Occident. Des soupçons ont régulièrement été soulevés concernant leur collaboration en matière de technologies atomique et de missiles.Le porte-parole du département américain de la Défense a abondé dans le même sens lors d'un autre briefing tenu, lui aussi, hier. A la question portant sur la possibilité que des armes nord-coréennes soient utilisées par l'Iran pour attaquer Israël, Patrick Ryder a déclaré ne pas pouvoir spéculer. Il a cependant indiqué que son pays prend cette question « très au sérieux ». Il a fait savoir que Washington coopérera étroitement avec ses partenaires régionaux au Moyen-Orient et dans l'Indo-Pacifique afin de répondre aux menaces potentielles. Il a également ajouté que l'alliance Séoul-Washington-Tokyo était à toute épreuve, à l'instar de l’engagement des USA pour défendre Israël.