VOA : Pyongyang détruit un immeuble près de l’entrée du site industriel de Gaeseong

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de manifester sa volonté de rompre toutes ses relations avec sa voisine du Sud. Cette fois, elle semble avoir détruit un bâtiment, qui était situé à environ 50 m de l’entrée du complexe industriel intercoréen de Gaeseong sur son territoire. C’est du moins ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA).Selon la radio, les images satellites captées samedi dernier par la société américaine Planet Labs montrent que le terrain de l’immeuble est maintenant vide. Sur les photos prises peu avant cette date, on y voyait pourtant un édifice de 40 m de large sur 20 m de haut avec un toit marron.La VOA estime que cette structure servait à contrôler les sud-Coréens et leurs véhicules ayant fait un aller-retour entre Séoul et le site industriel. Sachez qu’avant la fermeture de celui-ci, en 2016, plus de 100 PME du Sud y avaient délocalisé leur production.Quatre ans plus tard, le régime de Kim Jong-un a fait exploser le Bureau de liaison intercoréen, également à Gaeseong, ville frontière avec le Sud.