Paris 2024 : J-100, le compte à rebours a commencé !

Photo : YONHAP News

Dans 100 jours, les Jeux olympiques d'été vont débuter à Paris, une première en 100 ans. La 33e édition de l’événement sportif planétaire débutera le 26 juillet.Son point d'orgue, la cérémonie d'ouverture, se déroulera en plein air pour la première fois dans l'histoire des JO. Les athlètes défileront normalement sur des embarcations sur la Seine avant d'arriver à la place du Trocadéro. Par ailleurs, les matchs de beach volley prendront place sur le Champ de Mars, situé à côté de la Tour Eiffel. Le château de Versailles accueillera les sports équestres et le pentathlon moderne.Au total, 329 médailles d'or sont en jeu dans 32 disciplines. La Corée du Sud vise l'or dans le taekwondo, le tir à l'arc, l'escrime, le badminton, entre autres. La joueuse de badminton An Se-young, les nageurs Hwang Sun-woo et Kim Woo-min, ou encore le sauteur en hauteur Woo Sang-hyeok espèrent monter sur le podium dans la capitale française.La flamme olympique a été allumée mardi au temple d'Héra à Olympie en Grèce. Elle arrivera en France le mois prochain et sera relayée jusqu'à la Ville Lumière.