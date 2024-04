CSIS : Pyongyang aurait annulé au dernier moment le tir de son deuxième satellite espion

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait préparé, début avril, le lancement de son deuxième satellite de reconnaissance militaire depuis le site de Sohae, situé dans la province de Pyongan du Nord. Elle l’aurait ensuite annulé au dernier moment. C'est ce qu'a estimé un think tank américain.Le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, a publié hier une série de photos satellites du site, prises début avril, sur son site web spécialisé sur le royaume ermite, « Beyond Parallel ».Les images capturées le 8 avril montrent trois véhicules stationnés près du poste d'observation pour les VIP, lieu où Kim Jong-un a l'habitude de venir pour assister à des tirs d'essai de satellites ou à des tests d'engins. D'après le CSIS, il s'agirait des véhicules mobilisés pour la communication, la diffusion d'images et le suivi à distance, préalablement à un tir de satellite. Le même jour, dix autres véhicules ont également été observés dans la cour du bâtiment administratif et de sécurité du site. Cependant, sur les photos prises deux jours plus tard, seul un de ces véhicules détectés dans les deux zones était encore présent.Pour le think tank, Pyongyang avait préparé le lancement d'un satellite espion, mais ne l’avait pas effectué pour une raison inconnue. L’institut a toutefois ajouté que le fait qu'un seul véhicule soit resté indique que le tir a été reporté, mais devrait avoir lieu dans un avenir proche.