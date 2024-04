Sommet Corée-Afrique : le premier vice-ministre de la Culture dépêché en Côte d’Ivoire

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a effectué une viste en Côte d’Ivoire et en Egypte en tant qu’envoyé spécial du président de la République. Le voyage a débuté le 12 avril.Jeon Byung-geuk a rencontré le directeur de cabinet du président ivoirien, Fidèle Sarassoro, et le secrétaire adjoint du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ashraf Souilam. Il leur a transmis un message de Yoon Suk Yeol, qui souhaite renforcer la coopération en vue de la coprospérité et de la solidarité à l’occasion du sommet Corée-Afrique. Celui-ci se tiendra, les 4 et 5 juin, à Séoul.Le représentant sud-coréen a proposé au gouvernement ivoirien de profiter du sommet pour coopérer et échanger davantage dans le commerce, les investissements, le développement et la culture. Avec l’exécutif égyptien, il a présenté les transports, les infrastructures, l’énergie verte et les patrimoines culturels comme sujets de discussions à approfondir.