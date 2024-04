Photo : YONHAP News

L’équipe de Corée du Sud de football des moins de 23 ans a battu, ce matin, les Emirats arabes unis, 1 à 0. C’était son premier match dans le groupe B de la Coupe d'Asie U23 2024 de la Confédération asiatique de football (AFC). Cette compétition fera office de tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.L’attaquant sud-coréen, An Jae-jun, et son coéquipier, Kang Seong-jin, ont secoué les filets à la 18e et à la 88e minutes, mais leurs buts ont été refusés pour hors-jeu. L’unique but du match a été marqué à la dernière minute par Lee Young-jun, dans le temps additionnel de la seconde période.Les jeunes guerriers de Taegeuk se sont hissés à la première place du groupe avec le Japon. Leur deuxième match contre la Chine est prévu ce vendredi.