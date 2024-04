Action collective des médecins : les propos de Yoon Suk Yeol déçoivent

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol s'est exprimé, hier, sur plusieurs sujets lors d'un conseil des ministres et ce pour la première fois depuis la défaite du parti au pouvoir aux législatives du 10 avril.A cette occasion, le président de la République a brièvement abordé la crise médicale en cours. Celle-ci a été déclenchée il y a deux mois par les démissions massives de résidents et internes. Ils protestent contre le projet du gouvernement de relever le nombre de places dans les facultés de médecine.Le chef de l'Etat s'est contenté d'indiquer que l'exécutif poursuivra son plan de réforme médicale, tout en affirmant sa volonté d'écouter et d'accepter les opinions raisonnables. Ces propos ont laissé entendre que le gouvernement maintiendra tel quel son projet d'augmentation du numerus clausus.Après cette intervention, la déception était grande au sein de la communauté médicale. Le comité d'urgence de l'Association coréenne des médecins (KMA) a réitéré que les milieux médicaux souhaitent, et ce de manière unanime, une remise à plat du projet gouvernemental.Les patients, premières victimes des perturbations actuelles dans les services médicaux, se sont également déclarés déçus des propos de Yoon. Dans une interview téléphonique avec la KBS, An Gi-jong, le président de l'Alliance coréenne des organisations de patients (KAPO), a regretté qu'aucune solution efficace n'ait été proposée. Il a également fait savoir que les patients atteints de maladies graves ou rares avaient abandonné tout espoir de voir une entente se conclure. Avant d'ajouter que les malades se retrouvent désormais livrés à eux-mêmes.