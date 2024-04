Sanctions contre Pyongyang : Washington va trouver un nouveau dispositif de surveillance

Photo : YONHAP News

L’ambassadrice américaine auprès des Nations unies a fait part, ce matin, de la volonté de Washington de lancer un nouveau système de surveillance de l’application des restrictions onusiennes contre Pyongyang. Et, ce, même si Moscou et Pékin essaient d’entraver ces efforts.Lors d’une conférence de presse, organisée à l’American diplomacy house, Lynda Thomas-Greenfield a souligné, une nouvelle fois, qu’il faudrait continuer à surveiller les activités au nord du 38e parallèle. Rappelons que le mandat du panel d’experts du Comité des sanctions nord-coréennes de l'Onu expira fin avril.Durant sa visite dans la zone démilitarisée (DMZ), hier, la haute diplomate n’a pas exclu la possibilité qu’un nouveau dispositif de surveillance soit dirigé par des pays occidentaux, sans la Chine ni la Russie. Elle a déclaré que Washington ne s’attendait pas à ce que ces dernières soutiennent ses efforts pour trouver un nouveau mécanisme. Avant de faire savoir que son pays examinait toutes les options disponibles à l’intérieur et en dehors du système onusien.