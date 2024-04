La première rencontre Yoon-Lee se tient pendant 130 mn

Photo : YONHAP News

Ca y est , l’entretien tant attendu entre le président de la République et le patron du Minjoo s’est tenu cet après-midi au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Une première depuis l’entrée en fonction de Yoon Suk Yeol, le 10 mai 2022. Soit en 720 jours. Leurs discussions devaient se dérouler pendant près d’une heure autour d’un thé, mais a finalement duré pendant 130 mn. Les détails n’ont pas encore été dévoilés, mais on connaît par quoi le patron du Minjoo a ouvert la conversation.Le chef de la principale formation de l’opposition a tout d’abord demandé au chef de l’Etat de donner le feu vert aux lois spéciales relatives au drame d’Itaewon et au décès d’un marin dans une opération de secours lancée après les averses de mousson en 2023. Il a souligné que mettre en lumière ces incidents, demander des comptes aux responsables et mettre en place des mesures de prévention faisaient partie des plus grandes responsabilités du pays.Quant à la réforme médicale, Lee a fait part de sa volonté de coopérer activement avec le gouvernement. Il a qualifié la hausse du nombre d’entrées en écoles de médecine de « défi majeur à relever ». Il a proposé, de son côté, que la majorité, l’opposition et le monde médical discutent ensemble au sein d’une commission spéciale parlementaire.Dans son discours d’introduction, le candidat malheureux à la dernière présidentielle a aussi déclaré qu’il n’y avait eu qu’une domination et qu’un seul contrôle ces deux dernières années. Il a indiqué que les projets de loi, difficilement adoptés, ont été anéantis par une exécution excessive du droit de veto et que le pouvoir législatif avait été violé par des décrets réglementaires. Selon lui, ces mesures peuvent menacer les principaux piliers d’une république démocratique. Il a fini ses mots, en disant souhaiter que ce rendez-vous soit une occasion d’écouter les concitoyens et la dernière chance de changer la direction de la politique nationale.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a acquiescé pendant que son invité parlait. Il l’a ensuite remercié pour ses conseils tout en ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’il en parle. Avant de l’inviter à continuer les discussions à huis clos. Chaque côté était seulement accompagné de trois personnes.La tenue de cette rencontre Yoon-Lee fut assez compliquée, notamment à cause d’un désaccord sur l’ordre du jour. Mais la situation s’est débloquée lorsque Lee a cédé, acceptant un dialogue libre sans coordination préalable.