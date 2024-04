Smart cities : des technologies sud-coréennes testées dans six villes étrangères

Photo : YONHAP News

Dans le cadre du projet « K-City Network », le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a sélectionné six villes étrangères. Il s’agit d’un programme qui permet à des entreprises sud-coréennes dans le domaine des « smart cities », ou « villes intelligentes », de démontrer leurs technologies de pointe au niveau international.Les six villes sont Hué au Vietnam, Jakarta en Indonésie, Puerto Princesa aux Philippines, Siem Reap au Cambodge, Vérone en Italie et enfin New Jersey aux Etats-Unis.Pour ne citer que quelques exemples. Des sociétés sud-coréennes établiront, à titre d’essai, un système de gestion globale des catastrophes dans la ville philippine. Un système de partage de mobilité intelligente sera démontré à Siem Reap, et celui de gestion du trafic de prochaine génération à Vérone. Une technologie permettant de détecter les routes gelées par le son sera testée dans la ville américaine, qui compte plusieurs accidents dus au gel, tout comme en Corée du Sud.