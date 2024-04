Météo : attention aux particules fines

Photo : YONHAP News

En ce troisième jeudi du mois d’avril, il fait très beau en Corée du Sud. Cependant, comme hier, la concentration de particules fines dans l’air est très élevée. Météo-Corée a donc émis un avertissement de qualité « très mauvaise ». Il est recommandé de limiter ses sorties et, le cas échéant, de porter un masque.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait entre 8°C à Andong, la minimale, et 13°C à Busan, Yeosu et Jeju, la maximale. Le mercure affiche 9°C à Chuncheon, Suwon et Daejeon. Il fait 11°C à Séoul, à Ulsan, à Gangneung et dans le Jeolla du Nord.Dans la seconde partie de journée, il fera 26°C à Chuncheon, Cheongju, Andong et Daegu, la maximale et 19°C à Mokpo, la minimale, comme hier. La capitale enregistrera 25°C, tout comme Daejeon. Il fera 23°C sur l’île insulaire de Jeju et 22°C à Busan, Ulsan et Gangneung.