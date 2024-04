Yoon nomme son nouveau secrétaire général

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné Chung Jin-suk, un député cinq fois élu de la formation présidentielle, comme son nouveau secrétaire général. C’est ce que le chef de l’Etat a annoncé ce matin en direct depuis le bureau présidentiel de Yongsan.Yoon Suk Yeol a expliqué que Chung avait commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste. Avant d’ajouter qu’il avait travaillé notamment dans le secteur politique et fréquenté l’Assemblée nationale. Selon lui, Chung a des relations amicales non seulement avec la majorité mais aussi avec l’opposition. Et, ce, grâce à un parcours politique qu’il a poursuivi depuis 2000. Le numéro un sud-coréen a déclaré s’attendre à ce que le successeur de Lee Kwan-seop contribue à une communication efficace entre le cabinet, le parti au pouvoir et ceux d’opposition, ainsi que la presse et les citoyens.Le nouveau secrétaire général a rappelé, de son côté, qu’il avait proposé à Yoon de débuter en politique, contribuant d’une manière ou d’une autre au lancement de son administration. Il a déclaré qu’il se sentait responsable d’aider le chef de l’Etat et son gouvernement.