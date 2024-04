La Corée du Sud lance avec succès le premier nanosatellite de sa constellation

Photo : YONHAP News

Un nanosatellite sud-coréen a été lancé, ce mercredi, à bord de la fusée Electron de la société aérospatiale américaine Rocket Lab. Le tir a eu lieu à 7h32 (heure coréenne) depuis le site de lancement de Mahia en Nouvelle-Zélande.Le satellite lancé est le premier des 11 nanosatellites d'observation terrestre qui formeront la première constellation sud-coréenne de nanosatellites d'ici 2027. Celle-ci est dédiée à surveiller la péninsule coréenne et ses environs.Le ministère de la Science et des TIC a fait savoir qu’il avait analysé, à 11h57, des informations reçues à travers la station au sol de l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) à Daejeon. Selon lui, les panneaux solaires sont bien mis en service, produisant de l’électricité de manière stable.Enfin, à 16h30, une communication entre le nanosatellite et la station du Svalbard, en Norvège, a prouvé qu’il fonctionne bien.