Lloyd Austin : Pyongyang prend confiance grâce à Moscou

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis estiment que la Corée du Nord a l’air plus confiante grâce à l’élargissement de sa coopération avec la Russie.Le secrétaire à la Défense a fait part de ses inquiétudes sur le rapprochement entre Pékin, Moscou, Pyongyang et Téhéran, lors d’une audience sur le budget de la défense, tenue mardi dans la capitale américaine. Il a fait savoir que Washington surveillait de près le renforcement de leurs relations.Lloyd Austin a expliqué que les obus et les missiles fournis par le royaume ermite et les drones offerts par la république islamique auraient permis à la Russie de se rétablir vite sur le champ de bataille en Ukraine. Il a souligné qu’il faudrait promouvoir la paix et la stabilité en coopération avec les alliés de chaque région, et faire en sorte que ces derniers puissent se doter de capacités leur permettant de maintenir la force de dissuasion.