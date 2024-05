Photo : KBS News

La 25e édition du Festival international du film de Jeonju (JIFF) s’est ouverte, hier soir, au Sori Arts Center de Jeonju. C’est le dernier long-métrage du réalisateur japonais Miyake Sho, « All the Long Nights », qui a ouvert le bal. D’ici le 10 mai prochain, au total, 232 film originaires de 43 pays différents, dont 82 en première mondiale, enchanteront les cinéphiles.Parmi les œuvres à retenir : « When We Bloom Again » du sud-Coréen Shin Kyoung-soo. Ce film raconte l’histoire d’une famille qui a perdu leur fille lors du naufrage du ferry Sewol. Il s’agit d’une tragédie qui a coûté la vie à plus de 300 personnes, pour la plupart des lycéens en voyage scolaire vers l'île de Jeju, dans le sud du pays.