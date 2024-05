Ministre de la Culture : la Corée du Sud participe à l'Olympiade culturelle

Photo : YONHAP News

« Je suis impatient de voir les Jeux Olympiques en tant qu’événement sportif, et encore plus de créer un festival de la culture et de l’art grâce au sport ». C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre sud-coréen de la Culture lors de sa rencontre avec la directrice culturelle des JO 2024 au Centre culturel coréen, à Paris.Yoo In-chon a affirmé qu’à l’occasion de l'Olympiade culturelle, la Corée du Sud inaugure la « Korea Season » dans la Ville lumière. Trente associations y présenteront les cultures populaire et traditionnelle coréennes dans tout l’Hexagone pendant les six mois à venir. Dominique Hervieu a alors répondu que les pays, comme la Corée du Sud, devraient montrer la richesse universelle de chacun à l’occasion des JO.L'Olympiade culturelle est un événement organisé à l’approche de Paris 2024, alliant l’art et le sport. Les événements de « Korea Season » ont été programmés dans plusieurs villes, dont Paris, Avignon ou Nantes, et se sont vu attribuer le label de l'Olympiade culturelle par le Comité d’organisation.L’ancien acteur a demandé à ce que l’on porte un grand intérêt à ce programme afin de faire découvrir aux citoyens du monde la « Korea Season ». Et d’ajouter qu’il espérait que ces derniers apprécient davantage la culture du pays du Matin clair. Hervieu, de son côté, a indiqué que la k-pop s’est désormais ancrée dans la culture des jeunes Français, avant de se dire heureuse de pouvoir présenter des manifestations culturelles de différents pays dans toute la France.