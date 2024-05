Séoul signe un contrat d'ingénierie pour la remise en état d'une centrale nucléaire roumaine

Photo : YONHAP News

L'opérateur nucléaire sud-coréen (KHNP) a signé un contrat d'ingénierie d'infrastructures, vendredi dernier, au Canada, avec Candu Energy. Objectif : remettre en état la centrale nucléaire Cernavoda en Roumanie. Cet accord est intervenu en aval de la signature du contrat de modernisation de la centrale roumaine. En effet, la société nationale de l'énergie nucléaire de Roumanie (SNN) va conclure cette année un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) des réacteurs de sa centrale.Le projet de rénovation de Cernavoda consiste à remplacer les équipements principaux, dont les tubes de force, pour prolonger d’encore 3à ans la durée de vie de ses installations.Le KHNP a acté en octobre dernier sa participation au consortium avec Candu Energy et Ansaldo Nucleare, pour mener des consultations et conclure le contrat avec la Roumanie.Hwang Ju-ho, le président du KHNP, a souhaité que le partenariat avec Candu Energy renforce la coopération nucléaire avec le pays de l'Europe de l'Est, avant de s'engager à ne pas compter ses efforts pour mener à bien la signature finale du contrat.