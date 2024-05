Défense : le taux de dépendance aux importations des matériaux clés atteint 79 %

Photo : YONHAP News

Le taux de dépendance des dix matériaux clés dans la défense sud-coréenne aux importations a atteint 79 %. Selon un rapport publié, aujourd’hui, par l’Institut de Corée pour l'économie industrielle et le commerce (KIET), le pays du Matin clair a dépensé, en 2022, 847,3 milliards de wons, pour s’approvisionner en matériaux nécessaires à développer et produire des armes de pointe. lI s’agit d’une somme équivalente à 577,82 millions d’euros. Cependant, 78,9 % de ce montant a été utilisé pour en importer.Quant aux matières métalliques, Séoul dépend fortement des importations. Par exemple, le taux de dépendance aux importations des alliages de magnésium et résistants à la chaleur a atteint 100 %. 47,4 % des matériaux composites et 51,3 % de céramique ont aussi importés.Les principales causes d’un approvisionnement instable de ces matériaux sont, d’après le rapport, les retombées du COVID-19, la prolongation des deux guerres en Europe et au Moyen-Orient et des catastrophes naturelles, et entre autres.