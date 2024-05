Ex-président du Parlement : Pyongyang et Tokyo négocient leur sommet dans un pays tiers

Photo : YONHAP News

En voyage à Tokyo, l’ex-président du Parlement a eu un échange, hier, avec les correspondants sud-coréens, basés au Japon. Il a alors été question de la tenue d’un éventuel sommet nord-coréano-nippon.A ce propos, Park Byeong-seug, en poste de 2020 à 2022, a annoncé être au courant que les deux pays la négocient dans un pays tiers inattendu. Et ce, non pas en Chine ni en Mongolie, où ils avaient mené des discussions de ce type dans le passé. Sans en préciser pour autant le nom.L’ancien occupant du perchoir a cependant tenu à dire que si l’archipel ne se concerte pas préalablement avec Séoul sur ce dossier, il sera difficile pour eux de continuer leurs relations. Dans la foulée, il a promis d’en faire état aux dirigeants japonais.Le député du Minjoo, la principale formation d’opposition, a alors rappelé que lorsqu’il était au pouvoir, l’ex-Premier ministre nippon, Abe Shinzo, avait lui aussi sollicité le chef de l’Etat sud-coréen d’alors, Moon Jae-in, de s’entremettre pour négocier sa rencontre avec Kim Jong-un.Or, selon la représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits de l’Homme en Corée du Nord, l’actuel chef du gouvernement japonais, Fumio Kishida, veut rencontrer l’homme fort de Pyongyang afin de régler des contentieux bilatéraux. Parmi eux, la question de civils japonais enlevés par le pays communiste dans les années 1970 et 1980. Dans une interview publiée, hier, par le Nihon Keizai Shimbun, Julie Turner a indiqué que pour cela, les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie ne menaient pas une coordination trilatérale.