Photo : YONHAP News

A quand le dix-millionième spectateur pour « The Roundup : Punishment » ? Sûrement ce week-end. Car le nombre de personnes qui sont allées voir le quatrième volet de « The Roundup » jusqu’à hier s’est élevé à 8 960 000.Sorti dans les salles obscures le 24 avril dernier, ce film d’action avec Ma Dong-seok dans le rôle de flic à poing puissant accumule les entrées. Le seuil du million, rappelons-le, a été franchi en deux jours. Et celui des 4 millions en cinq jours. Les trois premières œuvres de cette série à succès ont réussi à attirer ensemble plus de 30 millions de spectateurs au cinéma.