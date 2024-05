Photo : YONHAP News

Moody’s a maintenu la note de crédit de la Corée du Sud à « Aa2 ». Il s’agit du troisième niveau le plus élevé de l’agence de notation internationale. Et le pays du Matin clair s’y accroche depuis décembre 2015, date à laquelle sa note avait été relevée de « Aa3 ».Pour l’organisme, ce maintien s’explique entre autres par la diversité et la compétitivité économiques de la Corée du Sud, et par la vigilance dont elle fait preuve dans ses affaires afin de faire face aux principaux défis qu’elle doit relever.Quant aux prévisions de croissance pour cette année, elle a avancé 2,5 %. Elle est plus optimiste, donc, que Séoul qui a prédit 2,2 %.