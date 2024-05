Séoul-Washington-Tokyo : discussions sur les affaires nord-coréennes au Japon

Photo : YONHAP News

Les représentants pour les pourparlers concernant la Corée du Nord de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont rencontrés, hier, à Tokyo.Selon le département d'Etat américain, Lee Jun-il, Jung Pak et Namazu Hiroyuki ont souligné leur résolution de faire face aux menaces pour la sécurité causées par les provocations de Pyongyang. La liste est longue : le développement de ses armes de destruction massive illégales, celui de son programme de missiles balistiques, et, aussi, l'approfondissement de sa coopération militaire avec la Russie. Les trois hauts fonctionnaires ont également mis en avant l'importance d'une collaboration tripartite étroite pour faire face à ces menaces, promouvoir la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, et reprendre le dialogue et le chemin de la diplomatie avec la Corée du Nord.Ces représentants ont aussi traité la question des droits humains dans le pays communiste, notamment la protection des demandeurs d'asile nord-coréens. Avant de souligner la nécessité urgente de résoudre les problèmes des victimes d’enlèvement et de détention par le royaume ermite, ainsi que les prisonniers de guerre sud-coréens.