Washington : Séoul doit s’exprimer clairement concernant le matériel qu’il fournit à Kyiv

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a exprimé, hier, sa position concernant la déclaration du président sud-coréen de non-fourniture d’armes létales à l'Ukraine.Lors d’un briefing, tenu le jour même, la question suivante a été posée par un journaliste : Washington souhaite-t-il que Séoul fournisse des obus à Kyiv ? Patrick Ryder a alors déclaré que c’était à Yoon Suk Yeol de faire connaître sa position et les articles de soutien qu’il fournit au pays d’Europe de l’Est. Le porte-parole du département américain de la Défense a ajouté que la Corée du Sud avait fourni, en tant qu’allié solide, un soutien non-létal afin d’aider à contenir et à contrer l'agression russe.Plus tôt, hier matin, à la veille du deuxième anniversaire de son arrivée au pouvoir, le président de la République avait donné une conférence de presse. A cette occasion, il avait qualifié la guerre en Ukraine d’attaque illégale ne respectant pas le droit international. Il avait également affirmé que, conformément à la Constitution, Séoul faisait de son mieux pour fournir un soutien humanitaire et de reconstruction à l'Ukraine dans les limites des conditions financières disponibles. Avant de souligner que son pays adopte une politique ferme de non-fourniture d'armes létales.