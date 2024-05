Action collective des médecins : les professeurs continuent de se mobiliser

Photo : YONHAP News

Des professeurs-praticiens ont décidé de prendre un nouveau congé, aujourd’hui, en signe de protestation contre l’élargissement du numerus clausus dans les facultés de médecine. Ils avaient, rappelons-le, déjà suspendu les soins les 30 avril et le 3 mai.Cependant, ces médecins maintiendront les services de soins d'urgence, de traitement des cas graves et des patients hospitalisés pendant la grève. Par conséquent, il est prévu qu’il n’y aura pas de perturbations majeures dans les services de santé, comme lors des cas précédents. Parmi les principaux hôpitaux de Séoul, une partie des enseignants de l'hôpital de l'université nationale de Séoul, de l'Asan Medical Center de Séoul, de l'hôpital Severance ainsi que de l'hôpital Sainte-Marie de Séoul semblent arrêter les soins. En province, aucun mouvement de suspension de soins de grande envergure n'a encore été signalé.De son côté, le gouvernement va soumettre des preuves à l'appui des bienfaits d’une augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine, demandée par le tribunal. Il prévoit également de tenir une deuxième réunion de la Commission spéciale de la réforme pour entamer des discussions.Par ailleurs, le Premier ministre a présidé aujourd'hui une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). A cette occasion, Han Duck-soo a mentionné que le gouvernement avait récemment notifié l'adoption d'un projet de loi. Ce dernier vise à permettre, en cas de crise sanitaire grave, aux titulaires de licences médicales étrangères d'exercer des actes médicaux au pays du Matin clair. Et ce, sous la supervision d'un médecin spécialiste sud-coréen. Attention, à condition d'obtenir l'approbation du ministre de la Santé et des Affaires sociales. Il a déclaré que des mesures de sécurité rigoureuses seraient mises en place pour garantir qu'en aucun cas, des médecins dont les compétences n'ont pas été vérifiées ne traitent les citoyens.