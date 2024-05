« K-Rice Belt » : des fonctionnaires de sept pays africains vont visiter la Corée du Sud

Photo : KBS News

Séoul cherche à augmenter la production africaine de riz avec son projet « K-Rice Belt ». A cet effet, ses participants vont bientôt recevoir une formation sur le territoire sud-coréen.Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et la Société coréenne de la communauté rurale (KRC), les cours se dérouleront à quatre reprises, auprès de 84 fonctionnaires issus de sept nations africaines, dont le Ghana, le Sénégal et le Cameroun.La formation qui se tiendra à l’Institut de recherche Hyundai consiste notamment à partager l’expérience du pays du Matin clair concernant les infrastructures agricoles et le savoir-faire sur le régime relatif aux semences de riz. L’établissement cherchera également à mener une collaboration agricole entre la Corée du Sud et le Continent noir. Les programmes incluent aussi la visite des aménagements liés à la culture du riz.L’Administration du développement rural, quant à elle, sera mise au courant de l'état actuel de la production et de la distribution de semences de riz dans le pays.