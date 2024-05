IA : un corps consultatif sur les politiques diplomatiques voit le jour

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères et celui des Sciences et des TIC ont fondé un conseil conjoint pour discuter des politiques diplomatiques dans les secteurs de l’intelligence artificielle (IA) et du numérique.Lors de la cérémonie du lancement tenue ce matin, le chef de la diplomatie, Cho Tae-yul, a affirmé que cet organisme jouera non seulement un rôle précurseur dans les normes internationales sur les techniques, mais aussi qu’il s’entretiendra étroitement avec les entreprises sud-coréennes pour éviter que leurs projets et leurs investissements à l’étranger soient confrontés à des situations déloyales.Cela laisse penser qu’il fait référence à l’affaire de LY Corporation, l’entreprise exploitant Line, la plus grande messagerie instantanée au Japon. Tokyo avait exercé une forte pression afin de retirer Naver de sa gestion. Pourtant, le ministère a précisé que la création de ce conseil n’avait rien à voir avec ce scandale.Le ministre des Sciences, Lee Jong-ho, quant à lui, a déclaré que dans le contexte où l’influence de la technologie de l’IA augmente et a un impact sur la compétitivité et la sécurité des pays, il est crucial que les deux services gouvernementaux collaborent afin de faire face à la concurrence pour l’hégémonie et à l’établissement des règlementations.Ce n’est pas tout. Concernant la directive administrative japonaise vis-à-vis de LY Corporation, le deuxième vice-ministre, Kang Do-hyun, a affirmé que, même si l’exécutif nippon n'avait pas employé le terme « vente d’actions », sa démarche ne pouvait être perçue autrement qu'une incitation à la « vente d’actions » de Naver. Avant de souligner que Séoul réagira fermement aux mesures discriminatoires envers les sociétés de son pays.