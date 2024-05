Les envoyés spéciaux de Séoul et Pékin se retrouvent à Tokyo

Photo : YONHAP News

Les représentants nucléaires de la Corée du Sud et de la Chine se sont entretenus, hier, à Tokyo, en marge du Dialogue de coopération de l’Asie du Nord-est.Lee Jun-il, directeur général pour les affaires nucléaires au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue, Liu Xiaoming, ont discuté de la situation actuelle de la péninsule et des dispositifs à prendre. Le premier devait inciter l’empire du Milieu à jouer un rôle plus actif pour contrer la provocation de Pyongyang et à respecter les sanctions imposées à l’encontre de ce dernier.La rencontre des envoyés nucléaires en chef des deux pays voisins avait été suspendue en mai 2022, avant de reprendre en mars dernier en Suisse.L’administration de Yoon Suk Yeol multiplie les échanges avec Pékin. Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, devrait visiter la Chine bientôt, et la préparation du sommet trilatéral entre Séoul, Pékin et Tokyo est en cours. Cela permet d’envisager des progrès dans les discussions bilatérales concernant le dossier du nucléaire nord-coréen.Lors de l’entrevue entre Lee et son homologue américaine, Jung Pak, les deux parties ont partagé l’idée que l’empire du Milieu joue un rôle important dans le règlement des problèmes de la péninsule, et ils se sont tous deux engagés à poursuivre la communication avec elle à travers des discussions de plusieurs niveaux.