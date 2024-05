Le soju et le bibimbap, les plus connus des étrangers

Photo : YONHAP News

Quel est l’alcool coréen que les étrangers connaissent le mieux ? L’Institut de la promotion de la Hansik a réalisé une enquête entre août et octobre derniers auprès de 9 000 résidents âgés de 20 à 59 ans de 16 pays pour connaître la réponse.Selon le résultat, 41,1 % des interrogés ont répondu connaître le soju. La bière, elle, est arrivée à la deuxième place avec 31,6 %. Viennent ensuite l’alcool de fruits, le cheongju, alcool de riz clair, et le takju, alcool de riz trouble. Le soju était le plus populaire en Asie du Sud-est, où 62,7 % des répondants le connaissaient. Ce pourcentage n’était cependant que de 33 % en Amérique du Nord et de 20,6 % en Europe.D’ailleurs, 57,7 % des sondés ont déclaré vouloir boire des alcools venus du pays du Matin clair. C’est une hausse de 4,3 points sur un an. Et lorsqu’on leur a posé la question : « quel est l’alcool coréen que vous avez eu l’occasion de gouter au cours de ces deux dernières années ? », le soju est, là aussi, arrivé en tête.En ce qui concerne la nourriture instantanée sud-coréenne, 39,2 % des interrogés en ont déjà eu connaissance. Parmi eux, 85,7 % en ont déjà gouté, et cette réponse a été, là aussi, la plus donnée dans la région de l’Asie du Sud-est.Pour 4 085 personnes ayant déjà consommé les plats déjà prêts « made in Korea », le met qu’elles avaient le plus envie de goûter était le bibimbap, avec 22,8 % des réponses. Il s’agit d’un bol de riz, recouvert de plusieurs ingrédients différents. Puis, on retrouve le gimbap, rouleau de riz, le kimchi bokkeumbap qui est riz sauté au kimchi, ainsi que les ramyeon, les fameuses nouilles instantanées.