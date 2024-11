Yoon Suk Yeol réaffirme sa volonté de coopérer en même temps avec Washington et Pékin

Photo : YONHAP News

En voyage au Brésil pour le sommet du G20, le président sud-coréen a accordé hier des interviews écrites à deux grands quotidiens locaux « O Globo » et « Folha de São Paulo ».Yoon Suk Yeol a alors présenté le cap de la politique étrangère de son pays, sur fond d'inquiétude grandissante au sujet du bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine.Il a d’abord exprimé son espoir de les voir développer leurs relations de manière à contribuer à la paix et à la prospérité de la communauté internationale. Avant d’ajouter que dans ce processus, son pays coopérera étroitement avec les deux puissances mondiales et qu’il n’a donc pas à choisir entre elles.Yoon a précisé que Séoul continuait de faire de son alliance avec Washington l’axe principal, tout en travaillant en étroite communication avec Pékin pour favoriser la paix et la prospérité dans l’Indopacifique comme dans le monde.S’agissant de la coopération militaire Pyongyang-Moscou, le leader sud-coréen a dénoncé « un défi frontal pour l’ordre de la paix mondiale ». Il a donc promis de collaborer main dans la main avec les alliés et les partenaires de Séoul pour l’application efficace des sanctions imposées à l’encontre de ces deux Etats parias.Enfin, le président Yoon a évoqué le fait que le Brésil est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud parmi les pays d’Amérique du Sud. Et les deux nations sont les partenaires optimaux pour faire face ensemble à la restructuration des chaînes de l’approvisionnement mondiales.