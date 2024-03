Börse in Seoul gibt nach

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse in Seoul hat am Montag nachgegeben.Der Kospi beendete den Handel 0,4 Prozent schwächer bei einem Stand von 2.737,57 Zählern.Der Kospi hatte am Donnerstag nahe einem Zweijahreshoch geschlossen. Grund waren zunehmende Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA in naher Zukunft.Bei den Aktien in den Bereichen Halbleitern, Autos und Finanzen, die letzte Woche zu den Gewinnern zählten, habe es Gewinnmitnahmen gegeben. Die Verluste seien aber durch einen Anstieg der Aktien von Biotechnologieunternehmen und Unternehmen aus der Unterhaltungsindustrie ausgeglichen worden, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.