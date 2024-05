Südkoreas Botschafter nimmt an Zeremonie zu Putins Amtseinführung teil

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter in Russland, Lee Do-hoon, hat an der Zeremonie zur fünften Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin teilgenommen.Wie verlautete, habe die südkoreanische Botschaft nach sorgfältigen Überlegungen Lees Teilnahme an den Feierlichkeiten am Dienstag (Ortszeit) im Kreml beschlossen. Die Botschaft hatte noch am Vortag mitgeteilt, dass die Teilnahme überprüft werde.Der Kreml hatte am Montag mitgeteilt, alle Leiter der diplomatischen Vertretungen in Russland eingeladen zu haben, einschließlich solchen aus unfreundlichen Ländern.Moskau hatte eine Reihe von Staaten, die sich nach Beginn seiner „militärischen Spezialoperation“ gegen die Ukraine im Februar 2022 Sanktionen gegen Russland angeschlossen hatten, als unfreundliche Staaten eingestuft. Südkorea wurde im März 2022 auf die Liste gesetzt, auch die USA, das Vereinigte Königreich, Australien, Japan und Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen auf der Liste.Seouls Entscheidung für die Teilnahme an Putins Amtseinführung beruht Berichten zufolge auf der Erkenntnis, dass es angesichts verschiedener Angelegenheiten zwischen beiden Ländern notwendig sei, die Interessen der südkoreanischen Staatsbürger und Unternehmen zu schützen und die Beziehungen mit Russland strategisch zu verwalten.