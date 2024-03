Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag um 0,71 Prozent zulegen können.Der Index beendete den Handel bei einem Stand von 2.757,09 Zählern. Zuletzt hatte die Hauptbörse zwei Tage in Folge nachgegeben.Die Nachrichtenagentur Yonhap zitierte Analysten, denen zufolge Halbleiterhersteller zu den größten Gewinnern zählten, da die Aktien der US-Chiphersteller Nvidia und Micron am Vortag kräftig zulegen konnten.