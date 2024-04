Regierung äußert sich bereit zu Gesprächen über einheitlichen Vorschlag der Ärzteschaft

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat sich erneut zu Gesprächen mit der Ärzteschaft über die Gesundheitspolitik bereit geäußert.Die entsprechende Äußerung machte Jeon Byung-wang, Direktor für Gesundheitspolitik des Gesundheitsministeriums, am Dienstag vor der Presse und forderte die protestierenden Ärzte zur Rückkehr zur Arbeit auf.Jeon rief die Ärzteschaft auf, der Regierung ihre Meinungen zu konkreten gesundheitspolitischen Maßnahmen vorzulegen. Sollte sie ihre kollektiven Aktionen beenden und auf wissenschaftlicher und logischer Grundlage einheitliche, noch rationalere Maßnahmen vorschlagen, könne die Regierung mit offenem Herzen darüber diskutieren.Damit wurde die von Präsident Yoon Suk Yeol signalisierte Dialogbereitschaft bekräftigt.Yoon hatte in seiner Ansprache am Montag gesagt, sollte es aus medizinischen Kreisen noch angebrachtere und vernünftigere Vorschläge geben, könnten diese erörtert werden.