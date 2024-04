EU verurteilt Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea am Dienstag scharf verurteilt.In einer Erklärung des Sprechers des Europäischen Auswärtigen Diensts am Dienstag (Ortszeit) appellierte die EU an Nordkorea, alle illegalen Handlungen einzustellen, die den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohen.Die Union forderte Nordkorea auch auf, die Dialogangebote der relevanten Parteien anzunehmen und seinen Verpflichtungen aus den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nachzukommen sowie seine Nuklearwaffen und ballistischen Raketen auf vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Weise abzuschaffen.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas hatte Nordkorea am Dienstag gegen 6.53 Uhr koreanischer Zeit von Pjöngjang aus eine ballistische Mittelstreckenrakete ins Ostmeer gefeuert.