Weißes Haus: Biden betont gegenüber Xi US-Engagement für Denuklearisierung koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegenüber das dauerhafte Engagement der USA für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unterstrichen.Das gab das Weiße Haus in einer Pressemitteilung über ein Telefongespräch zwischen Biden und Xi am Dienstag (Ortszeit) bekannt.Beide Präsidenten hätten ein offenes und konstruktives Gespräch über eine Reihe von bilateralen, regionalen und globalen Angelegenheiten geführt, einschließlich Bereichen für eine Kooperation und Bereichen, in denen Differenzen bestehen, hieß es.Bidens Äußerung erfolgte inmitten der fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea, die von Russland und China faktisch geduldet werden. Zudem scheiterte der UN-Sicherheitsrat vor kurzem wegen Russlands Veto mit dem Vorhaben, das Mandat des Expertengremiums zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen zu verlängern.Dem Weißen Haus zufolge betonte Biden auch die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und die der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer.Er äußerte sich außerdem besorgt über die unfaire Handelspolitik und die nicht marktbasierten wirtschaftlichen Praktiken Chinas, die amerikanischen Arbeitnehmern und Familien schaden würden.Das Telefonat zwischen Biden und Xi erfolgte etwa vier Monate nach ihrem Treffen am 15. November letzten Jahres.