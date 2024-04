Regierung bekräftigt Bereitschaft zu Gesprächen mit Ärzten

Photo : KBS News

Die Regierung hat erneut die Ärzte zu Gesprächen aufgerufen.Die Regierung sei mit ihrer Politik immer "offen", sagte Innenminister Lee Sang-min.Wenn bessere Meinungen und vernünftige Argumente vorgelegt würden, könne die Regierungspolitik in eine bessere Richtung geändert werden, hieß es.Minister Lees Äußerung folgte, nachdem sich Präsident Yoon Seok Yeol am Dienstag zu einem Treffen mit Assistenzärzten bereit erklärt hatte. Auch der stellvertretende Gesundheitsminister Park Min-soo bekräftigte die Gesprächsbreitschaft des Staatspräsidenten. Die Regierung werde mit Offenheit mit den Ärzten sprechen. Er betonte abermals das Vorhaben der Regierung, das Sonderkomitee für die Reform des Gesundheitswesens, das dem Präsidenten unmittelbar untersteht, zu einem gesellschaftlichen Beratungsgremium zu machen, in dem auch zivile Interessenvertreter mitdiskutieren.