Moskau kritisiert Sanktionen Südkoreas gegen Russland als „unfreundlich“

Photo : YONHAP News

Russland hat die kürzlich von Südkorea verhängten Sanktionen gegen russische Schiffe, Firmen und Einzelpersonen als „unfreundliche Maßnahme“ kritisiert.Die Einführung von Sanktionen gegen russische Bürger und Einrichtungen sei ein unfreundlicher Schritt und zutiefst bedauerlich, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse.Die Maßnahme werde sich negativ auf die bilateralen Beziehungen auswirken. Russland werde darauf reagieren, warnte sie.Südkorea hatte am Dienstag bekannt gegeben, zwei russische Schiffe, zwei russische Unternehmen und zwei russische Staatsangehörige auf seine Sanktionsliste zu setzen. Den Schiffen wird die Beteiligung an der Beförderung von Militärgütern zwischen Nordkorea und Russland vorgeworfen. Die Firmen und deren Chefs sollen an der Entsendung nordkoreanischer Arbeitnehmer ins Ausland beteiligt gewesen sein.Es ist das erste Mal, dass Südkorea alleine Sanktionen gegen russische Organisationen und Einzelpersonen verhängt hat.