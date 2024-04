Südkorea richtet Zentren für Technologiekooperation mit Fraunhofer-Gesellschaft und amerikanischen Unis ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sechs ausländische Institutionen für ihr Programm zur Einrichtung globaler Kooperationszentren für Industrietechnik ausgewählt.Das seien das Massachusetts Institute of Technology (MIT), die Yale-Universität, die Purdue-Universität, die Johns-Hopkins-Universität und das Georgia Institute of Technology in den USA sowie die Fraunhofer-Gesellschaft in Deutschland, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit.Globale Kooperationszentren für Industrietechnik stellen eine globale Plattform für die Technologiekooperation dar. Zu ihren Aufgaben zählen die Planung gemeinsamer internationaler Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die Vermittlung von Kooperationspartnern und die Unterstützung für aus Korea entsandte Forschende.30 Universitäten und Forschungsinstitute aus neun Ländern hatten sich für das Programm beworben. Die sechs Einrichtungen wurden nach der Überprüfung der Unterlagen und der Bewertung der Präsentationen ausgewählt.Beim MIT liegt der Schwerpunkt auf Robotern, künstlicher Intelligenz, Display und Biobranche, bei der Yale-Universität auf Halbleitern, Robotern und künstlicher Intelligenz. Die Schwerpunktfelder der Purdue-Universität sind Batterien und Mobilität und die der Johns-Hopkins-Uni die Biobranche, darunter die Entwicklung neuer Arzneimittel. Bei Georgia Tech stehen Halbleiter im Fokus.Fraunhofer, die einzige Institution außerhalb der USA auf der Liste, wird für die Bereiche Mobilität, Batterien und Halbleiter zuständig sein.