Südkorea veranstaltet in Frankreich „Korea Season“ für Vorstellung koreanischer Kultur

Photo : KBS News

Südkorea veranstaltet ab Mai die „2024 Korea Season“ in Frankreich, um die koreanische Kultur intensiv vorzustellen.Das gab das südkoreanische Kulturministerium am Donnerstag bekannt.Daran beteiligen sich 17 koreanische Kultur- und Kunstinstitutionen. Während der sechsmonatigen Saison werden 34 Programme in verschiedenen Bereichen durchgeführt, darunter Aufführung, Ausstellung, Kunsthandwerk, Tourismus und Content.Am Donnerstag findet die gemeinsame koreanisch-französische Breaking-Aufführung „Urban Pulse Uprising“ als Eröffnungsveranstaltung im Théâtre du Châtelet in Paris statt. Anlass ist die Aufnahme von Breaking ins olympische Programm bei den Spielen 2024 in Paris.Im „Korea House“, das während der Olympischen Spiele in Paris geöffnet sein wird, wird in Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und Unternehmen eine Vielfalt an kulturellen Inhalten präsentiert. Dazu zählen koreanische Musik, Fernsehserien, Filme und Schönheitspflege.Kulturminister Yu In-chon sagte, er gratuliere dazu, dass in Paris nach 100 Jahren wieder Olympische Spiele ausgetragen werden. Es freue ihn, als Programm der Kulturolympiade in der Kulturstadt Paris die „2024 Korea Season“ veranstalten zu können.