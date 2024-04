AMRO prognostiziert 2,3 Prozent Wachstum für Südkorea für dieses Jahr

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft könnte laut einer Prognose einer regionalen Organisation für makroökonomische Überwachung dieses Jahr um 2,3 Prozent wachsen.Die Prognose stellte das ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) unter anderem aufgrund der Erholung der Halbleiterkonjunktur, wie das südkoreanische Finanzministerium am Montag mitteilte.Damit hielt die Organisation bestehend aus den zehn Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN sowie Südkorea, China und Japan an ihrer Prognose vom vergangenen Dezember fest.Für Südkorea, China, Japan und die zehn ASEAN-Mitglieder rechnete AMRO mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent. Begründet wurde dies mit einer stabilen Binnennachfrage, Investitionen und Ausfuhren sowie einer Erholung der Tourismusindustrie.Die Organisation wies darauf hin, dass die Unsicherheiten in der regionalen Wirtschaft weiterhin groß seien. Als Risikofaktoren wurden geopolitische Risiken und steigende Rohstoffpreise aufgrund des Klimawandels genannt.Hinsichtlich der Geldpolitik empfahl die Organisation, jedes Land sollte je nach dem Preisniveau flexibel vorgehen, indem die aktuelle straffe Geldpolitik beibehalten werde, da die Kerninflation immer noch hoch sei.