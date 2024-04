Politik Parlamentswahlen: Oppositionelle DP gewinnt mit 175 Sitzen absolute Mehrheit

Die oppositionelle Demokratische Partei (DP) hat die Parlamentswahlen mit einer absoluten Mehrheit gewonnen.



Sie gewann 161 der 254 Mandate bei den Direktwahlen. Mit den 14 Sitzen, die ihre Satellitenpartei Demokratische Union über die Listenwahl erringen konnte, wird die DP in der 300 Sitze umfassenden Nationalversammlung über 175 Sitze verfügen.



Die regierende Partei Macht des Volkes (PPP) und ihre Satellitenpartei Zukunft des Volkes errangen 108 Mandate. Die PPP kam bei den Direktwahlen auf 90 Sitze. Die Auszählung war am 11. April kurz nach 10.30 Uhr abgeschlossen.



Die Regierungspartei PPP konnte sich zwar mindestens ein Drittel der Mandate sichern, und ist damit in der Lage eine Verfassungsänderung oder Amtsenthebung des Staatspräsidenten zu verhindern. Aufgrund der für sie weiterhin ungünstigen Machtverhältnisse kann die Partei Gesetzesvorhaben der Regierung aber nicht entscheidend unterstützen.



Die Partei für den Umbau Koreas, eine von Ex-Justizminister Cho Kuk geleitete liberale Partei, gewann mit den Zweitstimmen 12 Sitze. Die neue Kleinpartei wurde damit drittstärkste Kraft im neuen Parlament. Es wird erwartet, dass sich die führende Oppositionspartei DP in Zusammenarbeit mit der Partei für den Umbau Koreas der Regierung noch stärker widersetzen kann.