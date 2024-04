Biden spricht Unterstützung für Nordkorea-Japan-Gipfel aus

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat zum ersten Mal öffentlich seine Unterstützung für Tokios Streben nach einem nordkoreanisch-japanischen Spitzentreffen ausgesprochen.Die USA begrüßten die Gelegenheit für ihre Verbündeten, einen Dialog mit Nordkorea aufzunehmen, sagte Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida im Anschluss an ihr Treffen am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus.Er habe Vertrauen zu Japan und Premier Kishida. Er denke, es sei eine gute und positive Sache, den Dialog mit ihnen (Nordkorea) zu suchen, hieß es.Bidens Unterstützung könnte Japan entlasten. Denn es gab Bedenken, dass Gespräche mit Nordkorea, das weiterhin Atomwaffen und Raketen entwickelt, zu einem Bruch in der trilateralen Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan führen könnten.Kishida bekräftigte seine bisherige Position, dass Japan für die Lösung einer Reihe von anstehenden Angelegenheiten mit Nordkorea Gespräche auf hochrangiger Ebene fortsetzen wolle.Die Schaffung einer fruchtbaren Beziehung zwischen Japan und Nordkorea liege im Interesse beider Seiten. Er trage auch sehr zu Frieden und Stabilität in Region bei, sagte er weiter.Biden und Kishida einigten sich bei ihrem Treffen, die bilaterale Verteidigungs- und Sicherheitskooperation zu verstärken. Vereinbart wurde auch, das US-japanische Bündnis angesichts der aggressiven diplomatischen und sicherheitspolitischen Schritte Chinas und der von Nordkorea ausgehenden Bedrohung weiter zu stärken.Beide Spitzenpolitiker offenbarten jedoch Differenzen über die Übernahme des US-Unternehmens US Steel durch den japanischen Konzern Nippon Steel. Kishida sagte, er denke, dass diese im Einklang mit dem Gesetz ordnungsgemäß abgewickelt werde. Biden bekräftigte dagegen seine ablehnende Position und sagte, er werde sein Versprechen gegenüber den Arbeitern einhalten.