Südkorea muss Mason Capital 43,8 Milliarden Won Entschädigung zahlen

Photo : YONHAP News

Ein internationales Gericht hat Südkorea zur Zahlung von 43,8 Milliarden Won oder 32 Millionen Dollar Entschädigung an den US-amerikanischen Hedgefonds Mason Capital verurteilt.Das teilte das Justizministerium in Seoul am Donnerstag mit.Mason Capital hatte eine Investor-Staat-Klage wegen der umstrittenen Fusion von zwei Samsung-Tochterunternehmen im Jahr 2015 eingereicht.Der Ständige Schiedshof in Den Haag veröffentlichte sein Urteil damit fast sechs Jahre nachdem die Klage erhoben worden war. Mason Capital hatte 200 Millionen Dollar als Entschädigung gefordert. Die vom Gericht festgesetzte Summe entspricht etwa 16 Prozent davon.Südkorea muss außerdem fünf Prozent Zinsen pro Jahr nachzahlen. Diese werden für den Zeitraum Juli 2015 bis zum Tag der Urteilsverkündung fällig. Auch Prozesskosten in Höhe von insgesamt 10,9 Millionen Prozesskosten muss Südkorea übernehmen.Insgesamt wird Südkorea insgesamt mit etwa 80 Milliarden Won zur Kasse gebeten.2015 waren die Samsung-Töchter Samsung C&T und Cheil Industries zusammengelegt worden. Das Umtauschverhältnis lag bei 0,35 je Cheil-Aktie gegen eine Aktie von Samsung C&T.Mason, das damals 2,18 Prozent der Anteile an Samsung C&T hielt, lehnte die Fusion ab, weil es die Aktie für unterbewertet hielt. 2018 reichte der Hedgefonds Klage ein und behauptete, dass die südkoreanische Regierung sich auf unfaire Weise in die Verschmelzung der Unternehmen eingemischt habe.Die Fusion, mit der Samsung-Erbe Lee Jae-yong die Kontrolle über die Gruppe stärken wollte, stand auch im Zentrum eines Korruptionsskandals, der zur Absetzung der früheren Präsidentin Park Geun-hye und einer Haftstrafe für Lee führte.Es war bereits das zweite Mal, dass das ständige Schiedsgericht in dem Fall gegen die südkoreanische Regierung urteilte. Letztes Jahr wurde das Land zur Zahlung von 53,59 Millionen Dollar plus Verzugszinsen an den US-amerikanischen Hedgefonds Elliot verurteilt.