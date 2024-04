Früherer PPP-Chef lehnt Vorschlag für Mittagessen mit Präsident Yoon aus gesundheitlichen Gründen ab

Photo : YONHAP News

Der frühere Chef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hat den Vorschlag von Präsident Yoon Suk Yeol für ein gemeinsames Mittagessen abgelehnt.Er teilte am Sonntag mit, dass er von Yoons Büro am Freitagnachmittag eine Anfrage für ein Mittagessen am Montag erhalten habe. Er habe aus gesundheitlichen Gründen aber höflich abgelehnt.Parteisprecher Jung Hee-yong sagte, dass das Präsidialamt den Vorschlag am Freitag auch über den Fraktionschef und kommissarischen Vorsitzenden Yun Jae-ok weitergeleitet habe.Ein hoher Beamter des Präsidialamtes sagte, dass ein neuer Termin bestimmt werden könnte, sobald Han wieder gesund sei. Ein Zeitrahmen hierfür sei aber noch nicht festgelegt worden, hieß es weiter.