JCS: Keine Anzeichen für unmittelbar bevorstehenden Start von Spionagesatellit in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Start eines zweiten Spionagesatelliten Nordkoreas wird zwar vorbereitet, steht jedoch laut dem südkoreanischen Militär nicht unmittelbar bevor.Es würden weiterhin Aktivitäten Nordkoreas für die Vorbereitung eines weiteren Starts eines militärischen Aufklärungssatelliten beobachtet. Es gebe jedoch keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Start, sagte Lee Sung-joon, Sprecher des Vereinigten Generalstabs (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte, am Montag vor der Presse.Wann der Start erfolgen werde, lasse sich kaum vorhersagen. Solche Aktivitäten würden genau verfolgt, fügte er hinzu.Nordkorea hatte am 21. November letzten Jahres seinen ersten militärischen Spionagesatelliten Malligyong-1 erfolgreich in seine Umlaufbahn gebracht. Machthaber Kim Jong-un hatte danach bei einem Treffen der Arbeiterpartei am 30. Dezember erklärt, dieses Jahr drei weitere Aufklärungssatelliten zu starten.