Internationales Kurzfilmfestival Busan beginnt am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Das Internationale Kurzfilmfestival Busan (BISFF) findet vom 25. bis 30. April in der südlichen Hafenstadt Südkoreas statt.Laut der Stadtverwaltung von Busan am Montag werden dieses Jahr zum Thema „Kino und Realität“ Kurzfilme, die Realitäten einfangen, vorgestellt, darunter 3D-Filme, Experimentalfilme und interaktive Filme.Als Eröffnungsfilme wurden drei Produktionen aus dem diesjährigen Gastland Italien, aus Asien und Korea ausgewählt.„Dive“ aus Italien, „Cross My Heart and Hope to Die“ aus den Philippinen und „My Mother's Story” aus Südkorea werden bei der Eröffnungsfeier am Donnerstagabend gezeigt.Das von der Stadt Busan gesponserte BISFF ist das größte internationale Kurzfilmfestival in Südkorea. Das 1980 ins Leben gerufene Festival feiert dieses Jahr seine 41. Auflage.