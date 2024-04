Yoon will sich um bessere Kommunikation mit Opposition bemühen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will sich künftig dafür einsetzen, die Opposition zu überzeugen und mit ihr zu kommunizieren.Dies erklärte Yoon am Montag in einem live übertragenen Presseauftritt für die Vorstellung seines neuen Stabschefs.In den letzten zwei Jahren habe der Schwerpunkt seiner Arbeit darin gelegen, wichtige staatspolitische Aufgaben in Politik umzusetzen. Da die einzuschlagende Richtung und Politik mittlerweile feststünden, wolle er von nun an näher an die Bürger herantreten und sie von der Richtung, in die man gehe, überzeugen und mit ihnen kommunizieren, hieß es.Um diese Politik zu verfolgen, werde er sich darauf konzentrieren, nicht nur die Regierungspartei, sondern auch die Oppositionsparteien davon zu überzeugen und mit ihnen zu kommunizieren. Das sei der Grund, warum er Chung Jin-suk, den ehemaligen Vizepräsidenten der Nationalversammlung, zum Stabschef ernannt habe, hieß es.