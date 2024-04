Seoul: Südkorea hat Verständnis für Palästinas Streben nach UN-Mitgliedschaft

Photo : YONHAP News

Israel will die Botschafter der zwölf Staaten, einschließlich Südkoreas, einbestellen, die jüngst im UN-Sicherheitsrat für eine UN-Vollmitgliedschaft Palästinas gestimmt hatten.Angesichts dieser Ankündigung Israels begründete das Außenministerium Südkoreas seine Fürstimme damit, dass das Land die Zweistaatenlösung unterstützt.Südkorea sei der UN-Beitritt erst gelungen, nachdem es 42 Jahre darauf gewartet habe. Südkorea verstehe den sehnlichen Wunsch Palästinas nach einer UN-Mitgliedschaft besser als alle anderen. Seine Sympathie hierfür habe sich in dem Schritt widergespiegelt, erklärte ein Beamter des Außenministeriums.Die internationale Gemeinschaft habe die sogenannte Zweistaatenlösung als eine dauerhafte Lösung des Konflikts in jener Region unterstützt. Südkoreas Fürstimme stelle eine klare Stellungnahme dar, dass es seine Unterstützung für die Zweistaatenlösung bekräftige, hieß es weiter.In einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat für eine Resolution für eine UN-Vollmitgliedschaft Palästinas am 18. April hatten zwölf der 15 Ratsmitglieder, einschließlich Südkoreas, dafür gestimmt. Aufgrund des Vetos der USA konnte die Resolution jedoch nicht angenommen werden.