Koreanisch-deutsches Kooperationszentrum für Industrietechnologie in Berlin eröffnet

Photo : YONHAP News

Südkorea wird die Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken, um den digitalen Wandel der einheimischen Industrie voranzubringen.Wie das südkoreanische Industrieministerium am Mittwoch mitteilte, sei am Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI in Berlin ein koreanisch-deutsches Kooperationszentrum für Industrietechnologie eröffnet worden.Das Industrieministerium will gemeinsam mit dem Fraunhofer HHI Machbarkeitsstudien zu Forschungsaufgaben in den Bereichen Mobilität, Batterien und Halbleiter unterstützen. Das Kooperationszentrum soll bei diesen Bemühungen im Zentrum stehen.Das Industrieministerium teilte außerdem mit, dass das Koreanische Institut zur Förderung der Technologie (KIAT) und die deutsche Plattform Industrie 4.0 am Vortag in Hannover ein Geschäftsabkommen unterzeichnet hätten.Beide Institutionen einigten sich auf eine Ausweitung der Kooperation. Dazu zählt die gemeinsame Forschung zur Normung von Industriedaten und einem System zum Teilen und zur Nutzung von Daten in den Bereichen Chemie, Maschinen und Autos. Das Projekt wird von der deutschen industriellen Datenplattform Manufacturing-X vorangetrieben.Das Korea Testing Laboratory und der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. unterzeichneten ihrerseits ein Geschäftsabkommen. Sie einigten sich, gemeinsam Prüfmethoden für industrielle KI nach internationalen Standards zu entwickeln und die gegenseitige Anerkennung von Prüfergebnissen zu erweitern.Der Aufbau einer industriellen Datenkooperation mit Deutschland werde eine Grundlage dafür bieten, dass die digitale Transformation der einheimischen Industrie in die richtige Richtung und mit hohem Tempo voranschreite, sagte ein Beamter des Industrieministeriums.